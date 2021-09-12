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حاكم دبي: الخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم، أن القطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل.. والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله.

 

وقال عبر  «تويتر»: «ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين.. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ ٢٤ مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب ٧٥ ألف مواطن.. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين».

 

وأضاف: «لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص..المستقبل في القطاع الخاص.. والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل.. والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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