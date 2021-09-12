مستشار الرئيس العراقي يعلن إنجاز جميع مقترحات تعديل الدستور

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مستشار الرئيس العراقي أنه تم اختيار لجنة التعديلات الدستورية من شخصيات قانونية ودستورية معنية بالشأن العراقي ومن كافة الأطراف.

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أوضح أن المحافظات ساهمت في عملية اقتراحات التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها في رئاسة الجمهورية.

وبين أن اللجنة استكملت كافة المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات التي تم تثبيتها برئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك لجانا أخرى في رئاسة الوزراء معنية بالأمر ذاته.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد قال الشهر الماضي، إن هناك حاجة إلى تعديل الدستور العراقي الحالي بإجماع القوى السياسية والفعاليات المجتمعية.

وأكد صالح خلال افتتاح فعاليات ملتقى الرافدين، أنه "يجب تعديل الدستور العراقي الحالي، بما يضمن التفاهم بين العراقيين وفي السياقات الدستورية هو استحقاق لا مناص منه، ولا يمكن حكم العراق بهذه المنظومة والدستور" بحسب وكالة الأنباء العراقية.