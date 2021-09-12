قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين.. "مدة حفر النفق"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الأحد، بأن تحقيقات جهاز "الشاباك" ومصلحة السجون الإسرائيليين أشارا إلى أن النفق الذي حفره الأسرى الفلسطينيين الستة استمر أكثر من 6 أشهر، وربما أكثر من ذلك.

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وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأسرى الستة قاموا بتنفيذ خطة محكمة جدا للهروب من السجن، ونفذوها بدقة شديدة، حتى لحظة خروجهم من النفق، مؤكدة أنهم لم يتلقوا أي مساعدة خارجية، وبأنهم انقسموا إلى 3 مجموعات، وما أوقفهم عن السير هو التعب والجوع فحسب.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الإثنين الماضي، من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، شمالي إسرائيل، ومساء الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم، فيما تكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي، تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.

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