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رئيس الحكومة العراقية يتوجه على رأس وفد كبير إلى إيران

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دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الكاظمي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، وتلقته "سبوتنيك" اليوم، أن الزيارة إلى طهران العاصمة الإيرانية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون قائلا: "إن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري بالمنطقة" 

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن الكاظمي توجه إلى إيران على رأس وفد حكومي كبير، مشيرا إلى أن الزيارة ستبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة.

وأكد البيان، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، سيجتمع بعدد من القيادات الإيرانية.

يشار إلى أن الكاظمي قد زار العاصمة الإيرانية طهران، في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، لتصبح زيارته المرتقبة، الأحد، الثانية له منذ توليه الحكم في العراق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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