بينيت عن هروب الأسرى الفلسطينيين: سلسلة ضخمة من الأخطاء والفشل المستمر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، أن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين هي سلسلة ضخمة من تكرار الأخطاء والفشل المستمر، مؤكدا أن بعض أنظمة الدولة الإسرائيلية تدهورت خلال السنوات الأخيرة.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وجود إخفاقات كبيرة وواضحة في مصلحة السجون في بلاده، مؤكدا أنه سيحاسب من تقع عليه هذه المسؤولية، وبأن بلاده عانت خلال السنوات الماضية، ويقصد بها ولاية بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، عانت من التدهور والإخفاق في كثير من أنظمة الدولة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشفت قناة عبرية النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الإثنين الماضي.

وأفادت القناة العبرية الـ12 بأن تحقيقات جهاز "الشاباك" ومصلحة السجون الإسرائيليين أشارا إلى أن النفق الذي حفره الأسرى الفلسطينيين الستة استمر أكثر من 6 أشهر، وربما أكثر من ذلك.

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وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأسرى الستة قاموا بتنفيذ خطة محكمة جدا للهروب من السجن، ونفذوها بدقة شديدة، حتى لحظة خروجهم من النفق، مؤكدة أنهم لم يتلقوا أي مساعدة خارجية، وبأنهم انقسموا إلى 3 مجموعات، وما أوقفهم عن السير هو التعب والجوع فحسب.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الإثنين الماضي، من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، شمالي إسرائيل، ومساء الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم، فيما تكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

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وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي، تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.

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