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فتح مجمعات سكنية مخصصة لكأس العالم في قطر للاجئين الأفغان الهاربين من بلادهم

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة "سبوتنيك" مقاطع الفيديو على صفحتها على "تلغرام" وكتبت "قطر توطن اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان في فيلات مريحة بنيت خصيصا لكأس العالم لكرة القدم 2022".

وقد ظهر في المقاطع المنشورة عائلات في مجمع سكني جديد، بالإضافة إلى أشخاص يقومون بالاعتناء بالأطفال في حضانة خاصة فتحت داخل إحدى المجمعات السكنية الجديدة في دولة قطر للمواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلادهم مؤخرا.

يذكر أن "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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