العراق يعلن مقتل جميع "الدواعش" الذين هاجموا نقطة الشرطة الاتحادية بكركوك

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القيادة في بيان إن قوات المقر المتقدم قتلت "جميع الإرهابيين والدواعش" الذين هاجموا نقطة لمشاة 20 اتحادية، بحسب "السومرية نيوز".

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وأوضحت القيادة أن العملية تمت بإسناد طيران الجيش، مؤكدة أنها ستقضي على "كل من يستهدف قواتنا".

أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي بتنفيذ عمليات عسكرية استباقية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي في كركوك شمالي البلاد، بعد مقتل 13 عنصر أمني في هجوم على حاجز أمني.

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، الأحد الماضي، بمقتل 13 منتسبا من الشرطة الاتحادية إثر الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على الفوج الثاني التابع للشرطة جنوب غرب كركوك شمالي العراق.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا الفوج الثاني لواء 91 التابع لقوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل 13 منتسبا ً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقدان منتسبين إثنين لم يتم العثور عليهما حتى اللحظة.

وأكد المصدر أن عناصر "داعش" الإرهابي قاموا بتفخيخ الطريق المؤدي إلى المنطقة التي شهدت التعرض على قوات الفوج الثاني في ناحية الرشاد.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

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