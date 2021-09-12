شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 16 ألف أسرة تضررت بفيضانات النيل الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات السودانية إن 16 ألف أسرة تضررت جراء السيول والفيضانات بولاية النيل الأبيض، حيث بلغ عدد المتأثرين 16 ألف أسرة تأثراً كاملاً بالسيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة، ووفقا لصحيفة السودانى.

في وقت ما تزال فيه المساعي الإدارية والفنية جارية لإعادة ترتيبات الأوضاع وتقديم الدعومات الفنية واللوجستية للمتضررين وبحث المعالجات الهندسية لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

وقال أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض بالسودان، شاذلي خالد أمين، إن المسح الأولي للقرى والفرقان التي دمرت جراء الأمطار الغزيرة يقدر بعدد 2 ألف أسرة .

وكانت لجنة أمن ولاية النيل الأبيض قد عقدت صباح أمس اجتماعا استثنائياً برئاسة أمين عام حكومة الولاية شاذلي خالد أمين، بحضور قائد الفرقة 18 مشاة، ومدير شرطة الولاية، ومدير جهاز المخابرات العامة بالإنابة، ولجنة طوارئ الخريف بالولاية، ووزير المالية عقدت اجتماعاً مع لجنة أمن محلية الجبلين للوقوف على الأوضاع بمحلية الجبلين التي اجتاحتها السيول والفيضانات بمنطقة الكيلو 4 بوحدة جودة الإدارية .

واستمعت لجنة أمن الولاية خلال زيارة للمناطق المنكوبة لمطالب المواطنين الذين دعوا لتوفير المساعدات العاجلة من خيم ودواء ومواد إيواء.