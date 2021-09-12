شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع اللجنة المشرفة على اتفاقية تنظيم نقل الركاب بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، الاجتماع الاول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

تأتى هذه الاتفاقية تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية فى الشؤون الاقتصادية والمالية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولى للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتى ذلك رغبة فى تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وبموجب المادة (27) من الاتفاقية المذكورة تجتمع هذه اللجنة والمكونة من أطراف من ممثلى الأطراف المتعاقدة وهم ثمانى دول عربية: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، العراق، دولة فلسطين، وقطر، وليبيا، واليمن، بالإضافة إلى سوريا، والمعلق عضويتها فى الوقت الحالي.

وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلى لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثى الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.