النمسا ترحب بتشكيل حكومة لبنان الجديدة وتطالبها بسرعة إجراء الإصلاحات بالبلاد

القاهرة - سامية سيد - طالبت النمسا، الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي بالعمل على تجاوز الأزمة الراهنة وسرعة إجراء الاصلاحات المطلوبة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، أن النمسا ترحب بالحكومة الجديدة في لبنان وتأمل في مزيد من التعاون معها خلال الفترة القادمة، متمنية لها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية أمال وطموحات المواطن اللبناني.

وأشار إلى عمق العلاقات النمساوية اللبنانية وحرص الحكومة في فيينا على تقديم الدعم للبنان خاصة في ظل أزمة وباء كورونا من خلال توفير اللقاحات.