شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل دواعش بعد الهجوم على نقطة للشرطة فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت العمليات المشتركة فى كركوك، اليوم الأحد، بمقتل جميع الإرهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة لمشاة 20 اتحادية في محافظة كركوك.

وحسب موقع السومرية نيوز، ذكرت القيادة في بيان ، إن "قوات المقر المتقدم وبأسناد طيران الجيش الابطال قتلت جميع الارهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة لمشاة 20 اتحادية". وأضافت، أنها "تبحث عنهم الان وستقتل كل من يستهدف قواتنا".

وكان قد أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الخرق الأمني في كركوك لن يمر بدون عقاب.

وقال إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بالقيام بعمليات نوعية لملاحقة بقايات داعش".

وأضاف أن "الخرق الأمني في كركوك محاولة لعصابات داعش الإرهابية محاولة من التنظيم لإعطاء صدى إعلامي لنفسها".