وزارة "الصحة المصرية": نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا حتى نهاية العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن الحكومة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري.



ولفتت زايد في حديث للصحفيين إلى جهود الحكومة في توفير اللقاحات المضادة لكورونا، سواء عن طريق تصنيعها محليا، أو استيرادها من الخارج.

وقالت: "جار العمل على زيادة الطاقة الانتاجية من التصنيع المحلي للقاحات، وكذا إتمام العديد من ‏التعاقدات لتوريد المزيد من اللقاحات بمختلف أنواعها"، لافتة إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التي لديها ‏تنوع في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت: "بمتابعة معدلات الاصابة والوفيات الخاصة بالفيروس خلال هذه الفترة الماضية نجد حدوث ‏انخفاض في معدلات الوفيات مقارنة بفترات سابقة كانت تسجل نفس أعداد الاصابات، وهو ما يفسر أن ‏اللقاحات المضادة للفيروس تسهم في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الاصابة به، وهو ما يستلزم ‏أهمية التأكيد على ضرورة حصول المواطنين على هذه اللقاحات، وتكثيف التوعية بأهميتها".