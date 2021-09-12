شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 19 وفاة و262 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت الجزائر يوم السبت 262 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا.



وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 199822، والوفيات 5558 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 136466.

واستلمت الجزائر من الصين يوم السبت 3 ملايين جرعة جديدة من اللقاح المضاد للمرض، ليصل إجمالي الجرعات التي تسلمتها الجزائر بين 5 و10 سبتمبر إلى 7.5 مليون جرعة.