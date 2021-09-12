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الجزائر تسجل 19 وفاة و262 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

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سجلت الجزائر يوم السبت 262 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس .

 

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 199822، والوفيات 5558 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 136466.

 

واستلمت الجزائر من الصين يوم السبت 3 ملايين جرعة جديدة من اللقاح المضاد للمرض، ليصل إجمالي الجرعات التي تسلمتها الجزائر بين 5 و10 سبتمبر إلى 7.5 مليون جرعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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