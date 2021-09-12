طقس الخليج.. استمرار الأمطار الرعدية فى السعودية.. وصحو فى الإمارات.. وحار فى الكويت

يتوقع المركز الوطني للأرصاد فى السعودية استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:19 والمد الثاني عند 05:08 والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:54 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:43 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الاول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.