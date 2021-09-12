ضبط قائد مركبة ظهر في فيديو يقود بطريقة متهورة معرضاً حياة الآخرين للخطر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة يقود سيارته بتهور بأحد طرق المملكة وبطريقة مخالفة للنظام. جاء ذلك تفاعلاً مع بلاغ من مواطن للمرور أرفقه بمقطع فيديو يوثق شكواه تجاه السائق الذي يعرض حياة الآخرين للخطر. وأوضح المرور، أنه تم إلقاء القبض على قائد المركبة وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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