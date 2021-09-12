شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة "ناسا" تنشر صورة من الفضاء لدخان هجوم 11 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة التقطها أحد روادها من الفضاء للهجمات التي وقعت 11 سبتمبر واستهدفت برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما.



وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، إن رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء".

وتظهر الصورة مشهد الدخان الكثيف الذي نجم عن الهجوم على البرجين في نيويورك.