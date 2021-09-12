الأمم المتحدة تحث الأطراف الليبية على توحيد قواها وضمان إجراء انتخابات شاملة ونزيهة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مبعوث الأمين العام الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، خلال تقديم إحاطة أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، يوم الجمعة، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل في دعم الجهود التي تفضي إلى تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا.

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وأضاف كوبيش أن إجراء الانتخابات في ليبيا، "حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات".

ولفت المبعوث الأممي إلى أن "عدم أجراء الانتخابات لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع".

وقال كوبيش إن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، أبلغه بأن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، وهو الموعد الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

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