شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأمية فى تونس لتصل إلى 17.7% من مجموع السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، إن تونس تمكنت من خفض نسبة الأمية منذ عام 2014 بنسبة 1.5 بالمائة لتبلغ 17.7 بالمائة من مجموع السكان.

وقال الطرابلسي، خلال مشاركته السبت، فى ندوة بالعاصمة تونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية، أن نسبة الأمية التى تبلغ حاليا 17.7 بالمائة من السكان بعد أن كانت قبل 9 سنوات فى مستوى 19.3 بالمائة من مجموع المجتمع التونسي، ينبغى العمل على تقليصها.

وأوضح فى المقابل، أن الأمية زادت خلال عامى 2013 و2014 نتيجة اتخاذ قرار بتقليص الميزانية المخصصة لتعليم الكبار إلى الثلث، موضحا، أن الوزارة حرصت على استرجاع مستوى التمويل إلى ما كان عليه خلال ما قبل

عام 2013، وهو ما أدى لاحقا الى خفض الأمية.