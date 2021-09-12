شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 79 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، السبت، تسجيل 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء 34 ألفا و771 إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنها سجلت خلال نفس الفترة أيضًا حالتي وفاتي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 749 وفاة، كما تم تسجيل تعافي 115 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 32 ألفا و733 متعافيا.