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موريتانيا تسجل 79 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة فى 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، السبت، تسجيل 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء 34 ألفا و771 إصابة.

 

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنها سجلت خلال نفس الفترة أيضًا حالتي وفاتي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 749 وفاة، كما تم تسجيل تعافي 115 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 32 ألفا و733 متعافيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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