ولي العهد السعودي يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال لمنصة "إحسان" للعمل الخيري

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد "قدم تبرعا سخيا إضافيا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"".

وأضافت: يأتي ذلك "امتدادا لتبرعه السابق لها في شهر رمضان الماضي، وانطلاقا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري".

وأشارت الوكالة إلى وصول التبرعات التي حصلت عليها المنصة إلى مليار ريال من التبرعات "بإنجاز غير مسبوق، لافتة إلى أن "إحسان" تدشن مرحلة جديدة بعد بلوغها هذا الدعم القياسي.

وتعمل منصة "إحسان على تطوير الحلول التقنية المتقدّمة واستثمار البيانات والذّكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها.

و"أحسان" منصة وطنية سعودية للعمل الخيري تأسست عام 2019 وتعمل وتعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي .

تسعى "إحسان" إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه رقمي، وتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة.

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