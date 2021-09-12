شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو المجتمع الدولى لإدانة الجرائم الحوثية ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة اليمنية "أن الهجوم الذي شنته الحوثيين، على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في اليمن"، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى إدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت.

وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحوثيين، شنت صباح اليوم، هجوماً بصاروخ باليستي وخمس طائرات مسيرة مفخخة على ميناء المخا الواقع في الساحل الغربي ما أدى إلى إلحاق الدمار الهائل بمرافقه التشغيلية ومخازن المواد الغذائية، بعد جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد البيان، أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات هذه المليشيات المتمردة من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن، مشيرا إلى أن الهجوم الإرهابي الحوثي والذي أدى إلى احتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين، وبالتزامن مع استئناف ميناء المخا لنشاطه التجاري، يمثل امتداداً لمسلسل استهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني.