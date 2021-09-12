شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب تلقح نحو 20 مليونًا بالجرعة الاولى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 19 مليونًا، و939 ألفًا، و305 أشخاص.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 54 ألفًا، و313 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 42 ألفًا و750 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 16 مليونًا، و428 ألفًا، و958 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 38 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.