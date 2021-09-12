شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تعلن عن تطبيق إجراءات جديدة فى مطاراتها بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، السبت، تطبيق اجراءات جديدة في المطارات تتعلق بالمسافرين الوافدين الى العراق وبطاقة التلقيح الدولية الخاصة بالتطعيم ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران العراقية جهاد الديوان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "اعتباراً من أكتوبر المقبل سيتم اعتماد بطاقة التلقيح الدولية في المطارات العراقية، إضافة إلى متطلبات الدولة المراد السفر اليها".

وحول توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيادة منح تأشيرات الدخول إلى الزائرين لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، أكد الديوان صدور توجيه من ادارة المطارات العراقية بمضاعفة الجهود وتسهيل وتقديم أفضل الخدمات للوافدين الى مرقد الامام الحسين عليه السلام، موضحا أنه "تم التأكيد ايضا على توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بجلب فحص الـ (PCR) قبل (72) ساعة من موعد الرحلة".

وأشار الى "استثناء مرضى وزارة الصحة والفرق الطبية المرافقة مع المرضى بالسفر الى الهند من الفحص"، مبينا أن "المسافر أو الوفد عليه جلب فحص الـ (PCR) قبل (72) ساعة مع الحجر المنزلي الالزامي لمدة 7 ايام".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 8 يونيو الماضي، إلزام جميع العراقيين المسافرين الى خارج العراق ابراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، بداية من الأول من أكتوبر المقبل، إضافة الى متطلبات الدول المراد السفر اليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، وإلزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم اصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره.