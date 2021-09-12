تقني يحذر من خطورة مواقع «مواقع التواصل» على الأطفال (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني عبدالله السبع، من أضرار وخطورة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، ناصحاً أولياء الأمور بعدم السماح للأطفال باستخدام مواقع التواصل.
وقال السبع، لبرنامج “يا هلا”، إن أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه الأب أو الأم هو إعطاء الطفل جهازاً له إمكانية الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن تطبيق الانستجرام الآن حسب علمي يعمل على تطبيق آخر مناسب للأطفال، وأيضا تيك توك توفر أدوات رقابة أبوية لحماية الأطفال.
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