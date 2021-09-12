طائرات مسيرة مفخخة تستهدف مطار إربيل

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) ذكر الجهاز في بيان اليوم الأحد، أن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل".

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من جهته قال محافظ اربيل أوميد خوشناو، في بيان مقتضب: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

وفي سياق متصل أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" استمرار سماع دوي الانفجارات بالقرب من مطار أربيل الدولي، كما ذكر مصدر أمني، سقوط صاروخين كمعلومات أولية بالقرب من المطار.

وفي يوليو/ حزيران الماضي، تعرض محيط مطار أربيل الدولي لقصف صاروخي توقفت على أثره الخدمات الجوية في سماء المدينة.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان آنذاك، إن مطار أربيل الدولي تعرض لقصف صاروخي، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية تذكر، فيما عدا اشتعال النيران في أراض تحتوي على حشائش في المطار.

وخلال العام الماضي، تعرض المطار الواقع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لهجمات متكررة. وتلقي الولايات المتحدة بمسؤولية الهجمات على فصائل مسلحة موالية لإيران.

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