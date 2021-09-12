المصالحة الروسي يرصد 29 عملية قصف من قبل إرهابيي النصرة في ادلب السورية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 29 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي [المحظور في روسيا] في منطقة أدلب لخفض التصعيد، (بحسب بيانات الجانب السوري 20 حالة إطلاق نار)، من بينها 13 عملية قصف في محافظة إدلب و7 في محافظة اللاذقية و3 في محافظة حماة، و6 في محافظة حلب..".د

يذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا في مارس 2020 على إجراءات لوقف التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وتتضمن الإجراءات المتفق عليها من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، وقف إطلاق النار عند خط التماس اعتبارا من 6 مارس وإقامة ممر أمني قرب الطريق "إم-4" وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة في الطريق.

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