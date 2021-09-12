الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أمنية وميدانية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات مواقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أغارت على هدف شرق مخيم البريج.

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وفي وقت سابق، مساء أمس السبت، دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في منطقة غلاف غزة، أبرزها سديروت وشعار هنيغف، حيث أسقطت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" صاروخا واحدا، على الأقل، من بين عدة صواريخ أطلقت من القطاع.

يشار إلى أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، ضمن صفقة تبادل قادمة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، في مقطع مصور له، نشره عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، إن قرار قيادة "القسام" والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير "الأسرى الستة".

وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، الاثنين الماضي، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

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