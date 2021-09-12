شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تنفى رصدها محاولة انقلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفت القوات المسلحة السودانية، بشكل قاطع ما تناقله بعض الوسائط من "أخبار مفبركة" مفادها بأن القوات المسلحة رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها إلى ضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة.

وشددت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء السبت، على حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر لغاياتها.

وأكدت أنه سيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون، وجددت التزامها بحماية السودان والفترة الانتقالية.