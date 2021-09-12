شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أحدث لوحة مفاتيح للمبدعين.. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة لوجيتك لوحة المفاتيحMX Keys Miniالجديدة، التي تعتبر الإصدار المدمج من الموديلMX Keysلتلبية متطلبات المستخدمين المحترفين والمبدعين والمبرمجين.

وتخلت الشركة السويسرية في لوحة المفاتيح الجديدة عن لوحة الأرقام ويمكن توصيلها بعدة حواسيب مزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز أو أبل ماك، لتدعم العمل بسلاسة على مختلف الأجهزة.

ومن المزايا الأخرى الإضاءة الذكية للوحة المفاتيح، والتي تشغل تلقائياً عندما تقترب الأيدي منها عن طريق مستشعر الاقتراب، علاوة على مواءمة الإضاءة تبعا للظروف المحيطة، إلى جانب التحكم في الإضاءة يدوياً.

ويزخر الإصدار بالكثير من الوظائف المتوفرة في لوحة المفاتيحMX Keys، لكنها تشغل مساحة أصغر على سطح المكتب بعد التخلي عن لوحة الأرقام وأزرار الأسهم والمفاتيح الوظيفية.