شباب الناصرة يطردون مراسل قناة إسرائيلية من أمام محكمة يوجد فيها الأسرى المعتقلون... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبالترحاب والتصفيق استقبل الشبان الأسرى الأربعة لدى وصولهم إلى المحكمة الإسرائيلية في المدينة لتمديد اعتقالهم.

وتوجّه علي مغربي مراسل القناة "13" الإسرائيلية إلى الشبان- الذين كانوا يرددون الأغاني للأسرى- على أمل الحديث معهم.

وبدأ المراسل في محاولة الحديث مع شابة، سائلا إياها "هل يمكن الحديث معك قليل؟"، إلا أن الفتاة التي كانت تضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها ردت بالقول "لا نتحدث مع الإعلام الإسرائيلي".

بعدها قام عدد من الشبان بدفع المراسل بعيدا في محاولة لطرده من المكان، ورفعوا علم فلسطين.

وعلى أثر ذلك، قال المراسل للقناة إنه يتعرض للعنف، مطالبا المذيعة في الأستوديو بالسماح له بمغادرة المكان.

والاثنين الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.

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