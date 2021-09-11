مصدر أمني لـ"سبوتنيك": قتلى وجرحى من الشرطة الاتحادية العراقية في هجوم لـ"داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / SUHAIB SALEM
وأضاف المصدر الأمني العراقي أن "قوة من الشرطة الاتحادية بدأت عملية تفتيش في المنطقة بحثا عن عناصر داعش الإرهابي (الإرهابي المحظور في روسيا) المنفذة للهجوم، والذين فروا إلى جهة مجهولة".
يشار إلى أن عددا من أفراد الشرطة والجيش العراقيين قُتلوا، الأسبوع الماضي، في اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" في محافظتي نينوى وكركوك، شمالي البلاد.
ويذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت مقتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة في البلاد، خلال اشتباكات مع عصابات "داعش" في بلدة الرشاد بمحافظة كركوك.
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