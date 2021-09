ما سر زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى إيران؟

دبي - محمود عبدالرازق - ما الذي دفع الكاظمي لتلك الزيارة بعد ساعات من تصعيد طهران ضد الأحزاب الكردية الإيرانية شمالي البلاد، يقول المحلل السياسي العراقي، الدكتور عادل الأشرم، إن الكاظمي يحاول تهدئة الأوضاع محليا وإقليميا خاصة قبل الانتخابات، فهو يلاحظ تصعيدا واضحا ومكشوفا من قبل طهران باتجاه الأحزاب الكردية الإيرانية المرتبطة بالأحزاب الكردية العراقية.

انعكاس خطير

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الكاظمي رأى في التصعيد الذي تقوم به إيران بين الحين والآخر يمثل حالة انعكاس خطيرة على الجانب الكردي العراقي الذي جزء لا يتجزأ من العملية الانتخابية، حيث يطمئن الأكراد للكاظمي أكثر من غيره من الرؤساء السابقين، وبالتالي هناك علاقات تربط الكاظمي مع الأحزاب الكردية، علاوة على ذلك فإن رئيس الوزراء يعلم حجم وثقل إيران في العراق، لذا هو لا يريد أن يخسر أي طرف في تلك المعادلة.

وتابع المحلل السياسي، يطمح الكاظمي من خلال تلك الزيارة إلى طهران، إلى إقناع الجانب الإيراني بألا يصعد باتجاه الأحزاب الكردية خوفا من انعكاس ذلك على الانتخابات المقبلة المقرر لها العاشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل، التي يراهن عليها الكاظمي كثيرا خاصة وأنه يحظى بدعم عربي ودولي ودعم إيراني وتوافق حزبي، فالأحزاب التابعة لإيران هى من جاءت بالكاظمي، لكن مع ذلك هناك اتجاه عربي داعم للكاظمي ويحاول أن يخترق الساحة العراقية من خلال الكاظمي والأحزاب الشيعية الموالية لإيران، المعادلة الحالية في العراق "غريبة"، فهناك اهتمام عربي كبير بتلك الانتخابات ويتم الترويج لها في القنوات العربية، وقد ترجمت تلك التوجهات من خلال مؤتمر بغداد الذي كل تلك الأطراف المختلفة فيما بينها، لكن الجميع اتفق على الكاظمي.

الانتخابات والأكراد

وأكد الأشرم أن الكاظمي يعلم جيدا مدى تعقد وتشابك المصالح في العراق إقليميا ودوليا، لذلك هو يسرع بترقيع أي فجوة تظهر هنا أو هناك قبل أن تكبر وتتسع وربما تؤثر كثيرا على ما هو موجود من حالة توافق تجاهها، من أجل ذلك ذهب الكاظمي إلى إيران لبحث الكثير من الملفات، من بينها ملف تصعيد طهران ضد الأحزاب الكردية الإيرانية في كردستان.

أما بالنسبة لعلاقة طهران بالانتخابات العراقية، قال الأشرم: "بكل تأكيد الكاظمي يعلم جيدا علاقة إيران بالانتخابات وأنها المشرف الحقيقي عليها من جانب النتائج، فلا يمكن تمرر النتائج أو اختيار رئيس للحكومة إن لم يكن هناك قبول من طهران، وبالتالي لن تفرز تلك الانتخابات جديدا وستجد إيران بعدها أنها المحرك الرئيسي والفاعل والأساسي في تلك الانتخابات".

تقديم ضمانات

بدوره قال عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، إن زيارة الكاظمي بهذا التوقيت الحساس إلى إيران تهدف إلى عدة مشاريع أهمها، المشروع الاستراتيجي الإيراني الذي يريد الكاظمي تحقيقه إلى إيران، والتعهد لهم بتنفيذه للحصول على دعمهم إلى ولاية ثانية، ولاسيما أن إيران تعتقد أن تسويق الكاظمي لولاية ثانية يمكن الحصول عليه من أمريكا، باعتباره أخف الأسماء المرشحة وسهل تمريره، ولكنها تبحث عن ضمانات من الكاظمي لتنفيذ مشروعها الرئيسي هو الربط السككي من ميناء الخميني إلى ميناء اللاذقية السوري، وصولا للبحر الأبيض المتوسط، ولا يمكن إتمامه دون الأراضي العراقية من البصرة إلى القائم غرب الأنبار، الملاصقة للحدود السورية العراقية وهذه أبرز أسرار زيارة الكاظمي لإيران.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation