خبير: مصر الأولى عربيا في حوادث الحرائق... وهذه هي الأسباب

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحاته، اليوم السبت، خلال احتفال نقابة المهندسين، بيوم السلامة والصحة المهنية للعام الخامس على التوالي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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وقال نادر نعمان مساعد وزير الداخلية للدفاع المدني الأسبق، إن معدل حوادث الحرائق في مصر مرتفع للغاية.

وأوضح المسؤول المصري السابق أن هذا الارتفاع ناتج عن قلة الوعي والسلوك البشري الخاطئ وعدم مراعاة احتياطات الأمان.

وخلال محاضرة له، استعرض نعمان عبر الأفلام التسجيلية، مجموعة من أنواع الحرائق المختلفة وكيف تم التغلب عليها.

وبيّن أن مصر تأتي في المرتبة السادسة على المستوى العالمي، والأولى على المستوى العربي في معدل الحرائق.

وأكد أن إدارة الدفاع المدني في مصر تستقبل ما يزيد على 50 ألف بلاغ حريق خلال العام، مشيرا إلى أن ارتفاع البنايات المبالغ فيه وتعدد الطوابق تمثل عائقا في مكافحة الحرائق.

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