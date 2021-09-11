سوريا تؤكد جاهزية الخط العربي لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر أراضيها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير طعمة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة باعتباره جزءا من شبكة الغاز الداخلية عقب تعرضه لعشرات الاعتداءات الإرهابية وسرقة الإرهابيين لتجهيزات محطات الصمامات المقطعية الثلاث من جهة الحدود الأردنية، مبينا أن عمليات إصلاحه كلفت مليارات الليرات السورية.

وأوضح طعمة أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا ومصر عام 2000 وانضمام الأردن إليها عام 2001 وقع على عاتق كل بلد إنشاء جزء من خط الغاز العربي الواقع ضمن أراضيه وتخضع أعمال الصيانة لنفس هذا المبدأ، لافتا إلى أن هناك وصلة من خط الغاز بطول 600 متر ضمن المنطقة الحدودية بين سورية ولبنان يحتاج الكشف عليها إلى تنسيق بين البلدين.

وأضاف وزير النفط السوري أن اتفاقية نقل الغاز الموقعة بين الشركة السورية للغاز والهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كانت تقضي بأن يتم دفع أجور نقل الغاز المصري عبر الأراضي السورية إلى لبنان إما نقداً أو كميات معادلة من الغاز وهذا ما كان يحدث، مشيراً إلى أن شبكة الغاز كانت عاملة منذ عام 2009 وتوقف العمل فيها بداية العام 2012 بسبب انخفاض كميات الغاز المنتجة في مصر.

وكان وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان أعلنوا، الأربعاء الماضي، عن التوصل لاتفاق لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية.

وقال وزراء الطاقة في الدول الأربع في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان، خصص للتعاون في إعادة تصدير الغاز المصري للبنان، إنه تم الاتفاق على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي.