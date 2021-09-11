شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن العراقية فى هجوم لـ"داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن، بهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى على قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كم شمالى بغداد، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال صالح الجبورى مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا قرابة الساعة الثانية صباحا حاجزا أمنيا للحشد الشعبي" مشيرا إلى مقتل أربعة بينهم عنصر فى الحشد وضابط ومختار القرية.

وقال مصدر أمنى، طلب عدم ذكر اسمه إن الهجوم الذى استخدمت فيه أسلحة خفيفة وقذائف الهاون أسفر كذلك عن إصابة 7 أشخاص.

ووقع الهجوم بعد 5 أيام من اعتداء على حاجز أمنى فى محيط جنوب كركوك نفذه تنظيم "داعش" وأسفر عن مقتل 13 عنصرا فى الشرطة الاتحادية.