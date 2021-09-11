شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يجتمع بوزراء حكومته لمناقشة الملفات الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، نشاطه بعد تشكيل الحكومة أمس بعقد اجتماعات متتالية اليوم ،مع الوزراء فى إطار مناقشة تصورهم لعمل وزاراتهم والملفات الأساسية المطلوبة، والتحضير للبيان الوزارى الذى ستنال الحكومة الثقة على أساسه.

كما عقد ميقاتى اجتماعا ضم الوزراء الجدد والسابقين المعنيين بموضوع البطاقة التموينية، التى تم الإعلان عن بدء تسجيل الراغبين فى الاستفادة الاستفادة منها وفق الشروط المحددة.

وحرص رئيس الحكومة على الاطلاع تفصيليا على المراحل التى قطعها هذا الموضوع، وما إذا كان الإعلان عن البطاقة، قد اقترن فعليا بمصادر تمويل محددة ومواعيد محددة للدفع، أم أن البحث سيستمر فى هذا الموضوع لإيجاد لتمويل المناسب والحلول النهائية لكل المسائل المتعلقة بهذا الملف،واتفق المجتمعون على أن يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث فى الأيام القليلة المقبلة لإعداد التقرير النهائى فى هذا الموضوع.