شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا يؤكد ضرورة احترام سيادة بلاده ورفض التدخل بشؤونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، ضرورة احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية لسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال لقاء المقداد اليوم السبت، مع جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق له.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الوضع على الساحة الدولية وانعكاس ذلك على الأوضاع فى الشرق الأوسط حيث أكد الوزير المقداد على ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة فى إطار علاقاتها الدولية وخاصة لجهة عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول.

وبخصوص الوضع فى سوريا.. تحدث المبعوث الخاص عن المحاولات التى يقوم بها على المستويين الدولى والإقليمى مستعرضاً نتائج اللقاءات التى عقدها خلال الفترة الماضية.

أما بخصوص لجنة مناقشة الدستور.. فقد أكد الجانبان أهمية ضمان عدم التدخل الخارجى فى عمل هذه اللجنة وأن يتم ذلك بقيادة وملكية سوريا حيث شدد الوزير المقداد على أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهى التى تناقش وتعالج التوصيات التى يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد على أن الشعب السورى هو صاحب الحق الحصرى فى تقرير مستقبل بلاده.