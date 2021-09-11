الصدر يطالب 6 دول عربية بالكشف عن مصير زعيم شيعي اختفى قبل 43 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصدر في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "لكي لا تندثر القضية أجد من المصلحة تشكيل لجنة (إنسانية) لكشف الحقائق عن تغييب القائد الإسلامي الهمام السيد موسى الصدر".

وأوضح الصدر أنه يأمل من كل الدول ذات الصلة وكل الأشخاص المعنيين بالتعاون للكشف عن مصيره.

وأضاف في هذا الصدد: "أخص بالذكر كلا من ليبيا ومصر ولبنان وإيران وسوريا وكذا (قطر)، وهذا ليس اتهاما وإنما طلبا للتعاون مشكورين".

كان موسى الصدر قد وصل إلي ليبيا بتاريخ 25 أغسطس/ آب 1978، يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في زيارة رسمية،. وكان قد أعلن قبل مغادرته لبنان، أنه يسافر إلى ليبيا من أجل عقد اجتماع مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لكنه لم يظهر في أي وسائل إعلام أخبار عن اللقاء.

وشوهد الصدر "مؤسس حركة أمل اللبنانية" في ليبيا مع رفيقيه، لآخر مرة، ظهر يوم 31 أغسطس/ آب 1978. وبعدها انقطعت أخباره مع رفيقيه.