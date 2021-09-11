الجيش الإسرائيلي يعترض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة العبرية الـ7، أن صافرات الإنذار دوّت، مساء اليوم السبت، في عدة بلدات في منطقة غلاف غزة، أبرزها سديروت وشعار هنيغف، حيث أسقطت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" صاروخا واحدا، على الأقل، من بين عدة صواريخ أطلقت من القطاع.

وأكدت القناة العبرية الـ 12، بأن القبة الحديدية تصدت لصاروخ واحد تم إطلاقه من قطاع غزة على غلاف غزة، دون معرفة ما إذا سقط مصابون أم لا، وبأن الجيش الإسرائيلي قرر تفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب، وهي منطقة قطاع غزة المواجهة للداخل الإسرائيلي.

ويشار إلى أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، ضمن صفقة تبادل قادمة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، في مقطع مصور له، نشره عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، إن قرار قيادة "القسام" والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير "الأسرى الستة".

وأوضح بأن "قيادة المقاومة راقبت وتراقب عن كثب تطورات الموقف بخصوص عملية نفق الحرية في سجن جلبوع وأبطالها المقاومين، منذ تنفيذ هذه العملية البطولية وحتى اللحظة".

وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، الاثنين الماضي، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

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