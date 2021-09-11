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تبرع "سخي" من ابن سلمان يصعد بأموال منصة "إحسان" الخيرية لمليار ريال

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء (واس)، اليوم السبت، أن ولي العهد تبرع بمبلغ قيمته 10 ملايين ريال.

وقالت الوكالة إن هذا التبرع يأتي انطلاقا من حرص ولي العهد على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، لافتة إلى أنه قدم تبرعا سابقا للمنصة في شهر رمضان الماضي.

واعتبرت أن هذه بادرة من داعمة لمختلف المجالات التي تغطيها منصة إحسان بشمولية، باعتبارها منظومة تقنية تعمل بالتكامل مع الجهات الرسمية.

وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الإشراف على منصة إحسان، وتمكنها تقنيا منذ انطلاقها قبل 5 أشهر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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