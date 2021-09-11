شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الديوان الملكى السعودي، أن صلاة الجنازة ستتم بعد غد الاثنين بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب وكالة الانباء السعودية فقد صدر عن الديوان الملكى

"بيان من الديوان الملكى "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكى الأميرة / دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون،،،