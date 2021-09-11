شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو حصوله على 68 ريال دعم فقط؟ و«برنامج ريف» يعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل برنامج ريف، مع شكوى مواطن بعد حصوله على دعم بقيمة 68 ريال فقط، موضحا أن قيمة الدعم بناءً على رأس المال المدخل في البيانات.

وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر” ردا على شكوى المواطن: “تعتمد قيمة الدعم بناءً على رأس المال المدخل في البيانات، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.