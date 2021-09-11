طفلة تقتصر على تناول الفواكه والخضروات خوفاً على دماغها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

تعاني طفلة بريطانية من مرض نادر جعل طعامها مقتصراً على الفواكه والخضروات. وتم تشخيص إصابة ليلي آن ووليس البالغة من العم 8 أعوام، من إمنجهام، بأنها مصابة بمرض فينيل كيتونوريا عند الولادة، ويعني المرض أنها لا تستطيع تناول أكثر من 4 غرامات من البروتين يوميًا (صدر الدجاج يحتوي على حوالي 54 غرام)، لأن البروتينات قد تسبب لها تلفًا دماغيًا لا يمكن إصلاحه. ومنذ أن تم إخبار والدتها كارين ويلكي (43 عاماً) بهذا التشخيص، تمضي الأم جزءًا كبيرًا من يومها في وزن الأطعمة وسحب الدم والتأكد من أن ابنتها لا تأكل الشيء الخطأ. وتقول كارين إنها حياة صعبة، ولا تستطيع ابنتها زيارة منازل أصدقائها لأن من الصعب جدًا على الآخرين إطعامها، ولا تستطيع أن تأكل نفس الطعام الذي يأكله الأطفال الآخرون في المدرسة، لذلك يتعين على كارين أن تعد وجبات خاصة لها.



وتضيف كارين "الروتين اليومي هو مجرد عمل مستمر للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، في الصباح أعطيها المكملات الغذائية وأوزن وجبة الإفطار، وتميل إلى تناول الفاكهة أو حفنة صغيرة جدًا من الحبوب، ثم أرسلها إلى المدرسة مع وجبة غداء يجب أن أحضرها بنفسي لأنها لا تستطيع تناول طعام المدرسة. وغالبًا ما أحضر لها طبقًا من الهريس والملفوف الأبيض والجزر لأنها لا تستطيع أكل اللحوم أو أي شيء من هذا القبيل". وتقول كارين إنها أصيبت بصدمة حقيقية عندما تم تشخيص حالة ابنتها لأول مرة، وهي قلقة أيضًا من عدم وجود شبكة دعم حقيقية، لأنها لا تعرف أي شخص آخر مصاب بهذا المرض. وللأسف لا يوجد علاج حتى الآن لهذا المرض، لذلك يتعين على ليلي التعايش مع مرضها بقية حياتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.