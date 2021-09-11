أكثر من 90% من الاشخاص المقدمين على الانتحار كانوا يعانون من الاكتئاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

حذر متخصص مكسيكي من أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار كانوا يعانون من الاكئتاب، لذا من الضروري معالجة هذا الوضع. وقالت عالمة النفس مونيكا فلوريس راموس "الاكتئاب يمكن ان نجم عن عدة أوضاع سواء اجتماعية أو بيولوجية او اقتصادية. الواقع أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار كانوا يعانون من الاكتئاب". وفي اليوم العالمي للوقاية من الانتحار الذي يحل في العاشر من سبتمبر(أيلول)، قالت المتخصصة التي تتولى أيضاً منصب مديرة التعليم في المعهد الوطني للطب النفسي "رامون دي لا فوينتي" أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، انتحر 97 ألف و339 شخصا في عام 2019 في قارة الأمريكتين. وفي المكسيك، بلغ معدل الانتحار خمسة اشخاص لكل 100 ألف نسمة، مع ذلك، أكدت المتخصصة انه ازاء أوضاع الوباء، من المرجح ارتفاع هذا المعدل.

