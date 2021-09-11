دراسة: احتمالية الوفاة بكورونا تزداد إلى 11 ضعف بين غير المطعمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

كشفت دراسة جديدة لمراكز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة أن الاشخاص الذين لم يتلقوا المصل ضد فيروس كورونا المستجد معرضون بشكل اكبر 11 مرة للوفاة بسبب الوباء، مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا عليه. وكشفت دراسة أخرى لمراكز المراقبة أن مصل شركة "موديرنا" يعد اكثر كفاءة في الحد ذهاب المرضى للمستشفيات مقارنة بالمصلين الأخرين المستخدمين في الولايات المتحدة وهما مصلي شركتي "فايرز بيونتيك" و"جونسون آند جونسون". واستندت الدراسة الأولى على فحص اكثر من 600 ألف حالة اصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بين أبريل (نيسان) ومنتصف يوليو (تموز) الماضيين، وفقاً لما أعلنته مديرة مراكز المراقبة روشيل والنسكي في مؤتمر صحفي للفريق لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض. وقالت والنسكي "احتمالية اصابة الاشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم اكبر أربع مرات ونصف، بينما يعد احتمال الوفاة اكبر 11 مرة". وتناولت الدراسة الإصابات والوفيات في 13 ولاية في البلاد في فترة تمثل فيها سلالة "دلتا" 99% من جميع حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حيث أنها كانت السلالة المنتشرة في البلاد". وكشف بيانات مراكز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة أن 53.3% من الأمريكيين حصلوا على الجرعات الكاملة من الأمصال ضد فيروس كورونا المستجد.

