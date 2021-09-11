أبل توقف نهائيا دعم جهاز آيبود تاتش بسعة 16 جيجابايت في جميع أنحاء العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوقفت شركة أبل نهائيا دعم جهاز آيبود تاتش (iPod touch) بسعة 16 جيجابايت في جميع أنحاء العالم، لعدم وجود قطع غيار.



وقرار شركة أبل، وفق وسائل إعلام عالمية، يعني أنها لن تخدم الجهاز بعد الآن، ولا يمكن لشركات الإصلاح التابعة لجهات خارجية طلب قطع غيار.

وكان جهاز آيبود تاتش 16 جيجابايت (iPod touch 16) من شركة أبل يعد إصدارًا مهمًا في مايو/أيار 2013، حيث سمح للمستخدمين باستخدام نظام IOS بأقل الأسعار، كما ساعد إلغاء الكاميرا الخلفية لهذا الطراز على خفض سعر آيبود تاتش iPod touch بسعة 16 جيجابايت إلى 229 دولارًا، بدلا من 299 دولارًا كما كان في طراز آيبود تاتش 32 جيجابايت السابق، بحسب أبل إنسايدر.

وجاء طراز آيبود تاتش 16 جيجابايت مع شاشة Retina مقاس 4 بوصات، ويعمل بمعالج A5 ثنائي النواة، وتم شحنه مع Apple EarPods، وكان متاحًا فقط عند الإطلاق باللون الأسود مع ظهر فضي.

تم إيقاف مجموعة iPod touch من الجيل الخامس بالكامل في يوليو/تموز 2015. ثم تم استبداله بالجيل السادس من iPod touch ، والذي تضمن مرة أخرى كاميرا.

وتم استبدال طراز آيبود تاتش الجيل السادس بالجيل السابع من iPod touch في عام 2019.

بعد توقف شركة أبل عن بيع جهاز ما، يتم إدراجه رسميًا في النهاية على أنه قديم، ثم عفا عليه الزمن.

وتعتبر شركة أبل الأمريكية أي جهاز مر على توقف صنعه 5 أعوام "قديما"، والجهاز الذي مر على توقف صنعه 7 أعوام فهم يندرج تحت قائمة الأجهزة التي "عفا عليها الزمن"، وبالتالي يصبح من الصعب إصلاحه أو العثور على قطع غيار له.