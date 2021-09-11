اخبار الخليج

أفضل كاميرات ويب للاعبين ومنشئي المحتوى

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفضل كاميرات ويب للاعبين ومنشئي المحتوى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

فيما يلي أفضل كاميرات ويب، وفق صحيفة إنديان إكسبرس.

بيوبل لينك 4


 
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جهزت هذه الكاميرا بميزات أهمها دعم الرؤية الليلية المدمج، وإمكانية تسجيل ما يصل إلى 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

 ديل ألترا شارب


 
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تأتي بتصميم مبسط مقارنة مع الكاميرات الأخرى، وتتميز بتقريب 5X ومجال رؤية 65 و78 و 90 درجة، وبدعم التأطير التلقائي بالذكاء الاصطناعي والتسجيل حتى 60 إطاراً في الثانية بدقة 1080 بكسل.

 آفر ميديا


 
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يمكنها تسجيل حتى 60 إطاراً في الثانية بدقة 1080 بكسل. وتتميز بتقريب 4x HD، ومجال رؤية 94 درجة ويمكنها الدوران 360 درجة. وتأتي مع خيط 1/4 بوصة يمكن استخدامه لتوصيل كاميرا الويب بحامل ثلاثي ومصراع الخصوصية.

لوجيتيك بريو 


 
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كاميرا بدقة 4K عالية الجودة تدعم 60 إطاراً في الثانية بدقة 1080 بكسل وتتميز بمجال رؤية واسع وقابل للتعديل، ما يجعلها مناسبة للاعبين.

وتتوافق مع سكايب الأعمال وويندوز هالو، والعديد من الأدوات والبرامج الأخرى الشائعة، وتتميز باعلى على الوجه قائم على الأشعة تحت الحمراء.

غو برو هيرو 


 
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سلسلة غو برو هيرو، كاميرات حركة أكثر منها كاميرات ويب. ومع ذلك، تتميز بجودة تسجيل وبحجم صغير، لاستخدامها كاميرا ويب.

 



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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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