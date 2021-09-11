إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن سجن جلبوع

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / GIL ELIYAHU
وأوضح الموقع أن هناك تعليمات عسكرية باستمرار تفتيش سجن جلبوع، على وجه الخصوص، وبقية السجون بوجه عام، تخوفا من وجود أنفاق أخرى يمكن للأسرى الفلسطينيين الهروب عن طريقها.
وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، الاثنين الماضي، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.
وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في بلدة أم الغنم شمال البلاد.
وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.
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