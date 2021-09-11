سفير البحرين لدى إسرائيل يتحدث عن وجبة "الشبات" الأولى له

دبي - محمود عبدالرازق - ووجبة "الشبات" (السبت) هي تلك التي يتناولها اليهود خلال عطلة يوم السبت، وهو يوم الراحة المقدّس لدى اليهود ويبدأ مع غروب شمس الجمعة.

وقال الجلاهمة في تغريدة على حسابه في موقع تويتر كتبها باللغة العبرية: "سعدت مساء أمس بأن أكون مدعوا على وجبة الشبات مع عدد من الأصدقاء الجدد الرائعين".

وأضاف: "لم يميز ذلك وجبة السبت الأولى لي في إسرائيل فحسب، بل أيضا السبت الأول في العام (العبري) الجديد، والذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقيات أبراهام، في هذا العام الخاص، عام عطلة شميتا".

وتابع موضحا: "وفقا للتقاليد (اليهودية) يأتي عام شميتا كل سبع سنوات، وهي سنة تمنح فيها إجازة للأرض من (زرع وحصاد) المحاصيل الزراعية".

وختم خالد الجلاهمة بالقول: "عام سعيد، أتمنى أن يكون لدينا عام مليء بالسلام والوئام حول العالم".

يشار إلى أن الجلاهمة كان قد وصل إلى تل أبيب، في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، ليصبح بذلك أول سفير للبحرين لدى إسرائيل.

ووقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات، اتفاقي تطبيع في منتصف سبتمبر/أيلول 2020، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.