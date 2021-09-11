ليسوا في مأمن... هكذا يمكن حماية طفلك من فيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال، يمثّل الأطفال في الولايات المتحدة 13% تقريبًا من جميع حالات كورونا في البلاد.

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وتشير الأكاديمية الأمريكية في تقرير سابق لها إلى أن الأبحاث تشير إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 إلى 14 سنة أقل عرضة للإصابة بالفيروس مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة فأكثر.

إلا أنه مع ظهور متحور "دلتا بلس" خلال الفترة الماضية، حذرت منظمة الصحة العالمية منه مؤكدة خطورته على الأطفال ومشددة على اتباع الأطفال الإجراءات الاحترازاية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن سلالة "دلتا بلس" هي الأكثر عدوى بمقدار الضعف من سلالات كورونا الأخرى، وأعراضها تكون أكثر حدة خاصة عند الأطفال الذين لا يحصلون على اللقاحات المضادة للفيروس.

وزارة الصحة المصرية من جانبها ومع اقتراب موعد بدأ العام الدراسي الجديد، وضعت 3 نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا.

ونصحت الوزارة بضرورة الالتزام بغسل اليدين باستمرار، وضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة، والاهتمام جيدا بتغذية أطفالنا وعلاج أي مشكلة صحية.

وسبق ونقلت "بوابة الأهرام" المصرية عن استشاري طب أطفال، د. مجدي بدران، مجموعة من النصائح يجب على الوالدين الاتزام بها لحماية أطفالهم من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع انتشار المتحور "دلتا بلس".

وقال بدران إنه تجنب الحشود الكبيرة والحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص الآخرين، وتجنب الأشخاص المرضى.

ونصح بغسل يدي الأطفال بشكل متكرر، وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب.

وأن يقوم الأباء بتعليم أطفالهم عدم لمس العين أو الأنف أو الفم، وكذلك أن يعطس في المنديل والتخلص منه فورًا بعد استعماله.

ونصح كذلك بأن يتم الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على تهوية جميع المساحات الداخلية في المنزل.

وكذلك نصح بالتغذية الصحية للطفل والنوم الجيد لتقوية المناعة، وأخيرا التوجه للطبيب فور ظهور أي أعراض على الطفل.

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